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Солистка «Блестящих» вспомнила, как беременность заменила ей пластику

Певица Новикова заявила, что у нее изменилось лицо во время беременности

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ks_novikova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова призналась в шоу «Звезды сошлись», что хотела сделать пластику.

Новикова рассказала, что в молодости считала свое лицо «огромным», а щеки большими. Из-за этого она хотела обратиться к пластическому хирургу. Однако во время первой беременности планы изменились.

«Мне нужно было менять паспорт в конце беременности. Я с огромным животом пошла делать фотографию на восьмом месяце и увидела тогда, что на меня смотрит другой человек. У меня черты лица изменились, заострились» , — поделилась певица.

Новикова была замужем дважды. В 2006 году она сыграла свадьбу с певцом Андреем Середой. В их браки родились двое сыновей — Мирон и Богдан. В 2011-м артисты развелись. В 2015-м исполнительница стала женой бизнесмена Алексея Сорокина. Их союз распался в 2018 году.

В ноябре 2022 года Новикова назвала Сорокина «лысым разводилой» и посоветовала «всем доверчивым» держаться от него подальше. Она отметила, что Сорокин «пытается отнять у нее и детей» дом в Подмосковье, который строился в браке, но на ее деньги.

Ранее участница «Блестящих» объяснила, почему группа утратила популярность.

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