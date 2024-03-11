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Еще одного участника вечеринки Ивлеевой оштрафовали

Блогера Большакова оштрафовали на 200 тысяч рублей после вечеринки Ивлеевой

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crazysuka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогера Вячеслава Большакова оштрафовали на 200 тысяч рублей за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Об этом пишет Telegram-канал судов Москвы.

Мировой судья Южнопортового района Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении. Речь идет о ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).

20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» пошла скандальная «почти голая» вечеринка Ивлеевой, которую позднее раскритиковали активисты. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Vacio, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке. Сейчас Анастасия Ивлеева не посещает светские мероприятия и не ведет социальные сети.

На следующий день Лефортовский районный суд арестовал Vacio на 15 суток и оштрафовал на 200 тыс. руб. Его признали виновным в мелком хулиганстве и пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Несмотря на извинения самой Ивлеевой и приглашенных звезд после возмущения ряда общественных деятелей, МТС, ТНТ, НТВ и другие компании заморозили контракты с телеведущей и замеченными на мероприятии знаменитостями.

Ранее Анна Асти выступила на публике после скандала с вечеринкой Ивлеевой.

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