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Ида Галич рассказала, как справиться с травлей от бывшей подруги

Блогер Ида Галич посоветовала игнорировать негатив в свой адрес

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Блогер и телеведущая Ида Галич в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) дала советы, как справиться с подругой, которая травит за спиной.

«Ничего не делать. Могу точно вам сказать, что нужно сосредоточиться исключительно на себе и не сражаться с биологическим врагом. Пропускать каждую ее колкость и заниматься своими делами. Человека, которого ты игнорируешь рано или поздно «поведет» и снесет крышу с петель», — пояснила Галич.

Она считает, что в таком «слепом» состоянии люди склонны допускать большое количество ошибок. По словам Галич, она как никто другой знает, что порой не реагировать на провокации и травлю крайне трудно. Блогер убеждена, что в такой ситуации нужно контролировать себя, не давать волю эмоциям, оставаясь с «холодной головой».

Накануне Ида Галич опубликовала снимок, на котором показала лицо без косметики и фильтров. Блогерша была одета в синюю толстовку. Знаменитость сидела в машине с полотенцем на голове. Телеведущая рассказала поклонникам, какие процедуры делает у косметолога.

Ранее Валерия предостерегла об опасностях сайтов знакомств.

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