«Знала вся страна»: Анна Шатилова о Светлане Моргуновой

Диктор телевидения и радио, народная артистка РСФСР Анна Шатилова поделилась воспоминаниями о дикторе и телеведущей Светлане Моргуновой (1940-2024). Ее цитирует News.ru.

По ее словам, они с Моргуновой были знакомы с 1959 года вместе учились и работали. Моргунову Шатилова назвала профессионалом и мастером своего дела.

«У нее была очень яркая внешность, она всегда прекрасно одевалась, делала прически. У нее был поставленный, великолепный голос, который знала вся страна», — делится диктор.

Кроме того, продолжила она, Моргунова в совершенстве знала русский язык, была очень грамотна и востребована на телевидении, вела правительственные и эстрадные концерты, объездила всю страну с Иосифом Кобзоном, дружила с Муслимом Магомаевым и Робертом Рождественским.

Также, добавила Шатилова, Моргунова была близка с сыном и замкнулась, когда потеряла его.

«Света пускала к себе лишь подругу из Америки Аду. Та мне рассказывала, что Света отказывалась есть и пить, ее приходилось кормить с ложки. Тот жизненный тонус, которым она обладала, совершенно сошел на ноль», — сожалеет коллега телеведущей.

Светланы Моргуновой не стало 10 марта. Ей было 84 года.

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