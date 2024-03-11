Лео Канделаки обратился к ненавистникам, бросил микрофон и ушел с «Новой фабрики звезд»

Певец Леонтий Канделаки отказался от участия в шоу «Новая фабрика звезд», бросил микрофон и ушел со сцены проекта.

«Дорогие ненавистники, вы меня и мою семью делаете сильнее, вы обречены. Я люблю мою семью. Я знаю, что вне этого проекта я добьюсь всего, чего захочу», — заявил Канделаки.

Он также поблагодарил членов жюри, ведущих и шоураннеров проекта. Артист отметил, что возможность поработать с такими профессионалами стала для него большой честью. Вслед за этим Канделаки отдал свои голоса Никите Уфимцеву, от чего начинающий музыкант расплакался. После этого певец признался, что хочет сделать то, о чем «мечтает каждый парень»: Канделаки уронил микрофон на землю, развернулся и ушел со сцены шоу.

Первый отчетный концерт «Новой Фабрики звезд» вышел на ТНТ 3 марта. После этого участники шоу отправились в дом, где им предстоит жить, творить и учиться в ближайшие месяцы. В первую пятерку участников проекта попали сын Тины Канделаки Лео, участница проекта «Искра» Яндекс Музыки Дарья Кочнева, сын шансонье Михаила Круга Александр, джазовая певица Мария Гордеева и алтайский самородок Никита Уфимцев.

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