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В Новосибирске раскупили все билеты на фестиваль с автограф-сессией Кологривого

Жители Новосибирска раскупили билеты на фестиваль с Никитой Кологривым

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На фестиваль кино «Семейные традиции» в Новосибирске раскупили все билеты, на мероприятии ожидается автограф-сессия актера Никиты Кологривого. Об этом пишет aif.ru.

В рамках мероприятия, которое состоится 16 марта, звезда «Слова пацана» выступит перед зрителями и раздаст автографы всем желающим. На фестиваль купили билеты около 3 тысяч человек.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

В марте Кологривый извинился перед фанатами, с которыми не успел сфотографироваться в Сочи. Он попросил фанатов войти в положение и посетовал, что места съемок фильма про попугая Кешу находятся в достаточно труднодоступных местах, так как Сочи является курортным городом. По словам артиста, съемочная группа пытается и фанатов не обидеть и фильм успеть снять.

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