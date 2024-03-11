В московском суде начался судебный процесс Филиппа Киркорова и Любови Успенской

В Замоскворецком суде Москвы начался судебный процесс певца Филиппа Киркорова против эстрадной артистки Любови Успенской. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат певца Александр Добровинский.

«11 марта 2024 года с так называемой «беседы» в Замоскворецком суде города Москвы начинается процесс Киркорова против Успенской. Интересы Филиппа Киркорова (уже не первый год и в разных судах) буду представлять я — адвокат Александр Добровинский», — заявил правозащитник.

Он также поинтересовался, придет ли на слушание гражданка США Любовь Успенская или же попробует «спрятаться за доверенностью».

Филипп Киркоров потребовал от Любови Успенской моральной компенсации в размере десяти миллионов рублей и выплаты судебных расходов после ее интервью блогерше Алене Жигаловой, в котором певца назвали «женоненавистником». В иске также фигурируют «Дзен.Платформа» и социальная сеть «ВКонтакте», на ресурсах которых размещено интервью.

Добровинский рассказывал, что многомиллионный иск был подан еще 13 декабря. Он уточнил, что попыток досудебного урегулирования конфликта или намеков на мировое соглашение между артистами не было.

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