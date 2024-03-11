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На выставке «Россия» показали фильм о событиях в Донбассе

На выставке «Россия» прошла премьера фильма «Позывной «Пассажир»

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На выставке-форуме «Россия» прошла премьера фильма «Позывной «Пассажир» о первых ополченцах Донбасса, снятого по роману Александра Проханова «Убийство городов», сообщает ТАСС.

Фильм рассказывает о событиях 2015 года, когда не интересующийся повесткой дня писать узнает, что его брат пропал в Донбассе.

«Чтобы Россия победила, нужен не только русский солдат, вооружения и прочее. Нужен надежный тыл, чтобы пацаны знали, за кого они там бьются», — отметил исполнитель главной роли Антон Шагин.

По словам актера, фильм «Позывной «Пассажир» нужен для того, чтобы показать правду о событиях на востоке Украины в 2015 году.

Продюсер фильма Максим Королев заявил, что часть прибыли от проката фильма будет направлена на помощь бойцам в зоне СВО.

Фильм «Позывной «Пассажир» выйдет в широкий прокат 14 марта.

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