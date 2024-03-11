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Назван лучший зарубежный фильм, получивший «Оскар»

«Зона интересов» стала лауреатом премии «Оскар» как лучший зарубежный фильм

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Драматический фильм британского кинорежиссера Джонатана Глейзера, экранизация одноименного романа Мартина Эмиса «Зона интересов» стала лауреатом кинематографической премии «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм». Трансляцию церемонии вручения вела американская телекомпания ABC.

Премьера киноленты состоялась в мае прошлого года года на Каннском кинофестивале и получила Гран-При, а также стала пятикратным номинантом на премию «Оскар».

Кроме этой картины, в номинации были представлены испанский приключенческий фильм «Общество снега» (La sociedad de la nieve, 2023), немецкая драма «Учительская» (Das Lehrerzimmer, 2023), германо-японский фильм «Идеальные дни» (Perfect Days, 2023) и итальянская «Я — капитан» (Io capitano, 2023).

До этого стало известно, что актрисе Давайн Джой Рэндольф вручили премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Оставленные».

Ранее американский актер Джон Сина вышел голым на сцену премии «Оскар».

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