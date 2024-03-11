Картина Ван Гога «Портрет крестьянки в белом чепце» продана за €4,5 млн

На европейской ярмарке изящных искусств в Маастрихте была продана картина Винсента Ван Гога, известная как «Портрет крестьянки в белом чепце», за €4,5 млн. Об этом сообщает телеканал NOS.

Американская галерея М. С. Рау из Нового Орлеана выступила продавцом произведения. Покупателем стал частный коллекционер с собственным музеем за пределами Европы, но его личность не была раскрыта. Картина, написанная масляными красками на холсте размером 63 на 48 см, была создана Ван Гогом в 1884 году, когда он проживал в городе Нюэнене в Нидерландах (ныне — пригород Эйндховена).

В прошлом году в Голландии нашли украденную картину Ван Гога. Полотно «Сад священника в Нюэнене, весна» работы Ван Гога стоимостью €3-6 млн обнаружил голландский арт-детектив Артур Бранд при содействии полиции. Картина, написанная художником в 1884 году, была украдена из Музея Сингера Ларена, расположенного недалеко от Амстердама, во время карантина из-за пандемии коронавируса.

До этого бывшие владельцы «Подсолнухов» Ван Гога потребовали от японского музея вернуть им картину и компенсацию.

Ранее на торги выставили могущий быть единственным прижизненный портрет Шекспира.