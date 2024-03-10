Тина Канделаки об уходе сына из «Новой Фабрики звезд»: «Горжусь»

Сын директора телеканала ТНТ Тины Канделаки Леонтий покинул шоу «Новая Фабрика звезд».

Канделаки-младший набрал достаточное количество голосов, чтобы остаться на проекте. Однако певец отказался от участия и предоставил свое место другому участнику шоу Никите Уфимцеву. Артист заявил, что и вне проекта добьется чего хочет.

Канделаки-младший также обратился к ненавистникам. Он заявил, что хейтеры делают его семью еще сильнее.

Тина Канделаки заявила в Telegram-канале, что гордится своим сыном.

«Мои глаза в слезах радости от того, каким мужчиной ты вырос. Спасибо, что не подвел ни меня, ни канал, ни своих новых друзей по «Фабрике». Никита, всей семьей желаем тебе удачи. Это твой шанс. Используй его!» — отметила директор ТНТ.

Первый отчетный концерт «Новой Фабрики звезд» вышел на ТНТ 3 марта. После этого участники шоу отправились в дом, где им предстоит жить, творить и учиться в ближайшие месяцы. В первую пятерку участников проекта попали сын Тины Канделаки Лео, участница проекта «Искра» Яндекс Музыки Дарья Кочнева, сын шансонье Михаила Круга Александр, джазовая певица Мария Гордеева и алтайский самородок Никита Уфимцев.

Ранее новые «фабриканты» пожаловались на нехватку мест в звездном доме.