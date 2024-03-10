Актриса Елена Захарова рассказала об одержимом фанате: «Похож на уголовника»

Актриса Елена Захарова призналась в программе «Ты не поверишь!», что уже около года ее преследует поклонник из Читы по имени Александр.

Захарова рассказала, что фанат «страшно» выглядит и напоминает уголовника. Мужчина преследовал ее в Сергиевом Посаде и во Владимире. По словам артистки, Александр находит способы проникнуть в гостиницы, где она останавливается во время гастролей.

«Мне очень дискомфортно, я надеюсь, что до человека дойдет, но до больных ничего дойти не может», — поделилась актриса.

По словам Захаровой, мужчина хочет на ней жениться и даже пару раз «выскакивал на сцену» с предложением руки и сердца. Артистка отметила, что мужчина не воспринимает отказы и слова о том, что у нее уже есть возлюбленный.

Захарова призналась, что переживает за свою мать и дочь из-за преследователя.

«Стараюсь из театра всегда с охраной выходить, прошу, чтобы меня провожали», — рассказала артистка.

Корреспонденты программы связались с Александром. Как оказалось, мужчина уже выследил загородный дом Захаровой в Подмосковье. Он переехал из Читы в Москву, чтобы быть ближе к артистке.

Ранее Наталья Рудова вспомнила о преследованиях фаната.