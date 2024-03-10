Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшая возлюбленная Тимати рассказала о панической атаке во время беременности

Модель Шишкова призналась, что боялась рассказать Тимати о беременности

close
100%
missalena.92/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Алена Шишкова призналась в интервью Надежде Стрелец, что боялась рассказывать рэперу Тимуру Юнусову (Тимати) о своей беременности.

Шишкова рассказала, что у нее случилась паническая атака, когда она увидела положительный результат теста на беременность. Модель не знала, как рассказать об этом Тимати и что делать дальше.

«Я ему позвонила. Я вышла на балкон, у меня тряслись руки, начала мямлить, было как-то стыдно, ужасно неловко. Он говорит: «Это хорошая новость». Я жутко растерялась, мне было жутко страшно об этом говорить», — поделилась блогерша.

Шишкова призналась, что даже не рассматривала вариант аборта. Она планировала рожать «в любом случае». По словам модели, после новости о беременности Юнусов стал более аккуратным и трепетным по отношению к ней.

Шишкова стала известна после романа с Тимати в 2012 году. В 2014-м у них родилась дочь Алиса. В 2015-м модель и рэпер расстались.

В 2014 году Юнусов также завел роман с блогершей Анастасией Решетовой. В 2019-м у них родился сын Ратмир. Через год пара распалась.

Ранее Алена Шишкова рассказала об обиде на Решетову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами