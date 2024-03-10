Бывшая возлюбленная Тимати рассказала о панической атаке во время беременности

Модель и блогерша Алена Шишкова призналась в интервью Надежде Стрелец, что боялась рассказывать рэперу Тимуру Юнусову (Тимати) о своей беременности.

Шишкова рассказала, что у нее случилась паническая атака, когда она увидела положительный результат теста на беременность. Модель не знала, как рассказать об этом Тимати и что делать дальше.

«Я ему позвонила. Я вышла на балкон, у меня тряслись руки, начала мямлить, было как-то стыдно, ужасно неловко. Он говорит: «Это хорошая новость». Я жутко растерялась, мне было жутко страшно об этом говорить», — поделилась блогерша.

Шишкова призналась, что даже не рассматривала вариант аборта. Она планировала рожать «в любом случае». По словам модели, после новости о беременности Юнусов стал более аккуратным и трепетным по отношению к ней.

Шишкова стала известна после романа с Тимати в 2012 году. В 2014-м у них родилась дочь Алиса. В 2015-м модель и рэпер расстались.

В 2014 году Юнусов также завел роман с блогершей Анастасией Решетовой. В 2019-м у них родился сын Ратмир. Через год пара распалась.

Ранее Алена Шишкова рассказала об обиде на Решетову.