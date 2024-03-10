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Ольга Орлова загорелась на Алтае в компании Бородиной: «Не для слабонервных»

Телеведущая Ольга Орлова сходила на огненный массаж в комплексе на Алтае

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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ольга Орлова показала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как сходила на «огненный массаж» в рамках празднования дня рождения Ксении Бородиной на Алтае.

«Не для слабонервных», — подписала ролик Орлова.

На видео можно заметить, что процедура проходит в деревянной избе. Массажист создал расслабляющую атмосферу, накрыл девушек полотенцем и поджег. После этой процедуры телеведущая отправилась в баню.

Осенью 2021 года Ольга Орлова вышла замуж за Валерия Маслова спустя два года отношений. Пара не стала устраивать пышную свадьбу. Вместо этого певица и бизнесмен скромно расписались. В социальных сетях Ольга показала обручальные кольца, которые они приобрели с мужем.

6 февраля 2023 года экс-солистка «Блестящих» родила дочь Анну. Этот ребенок стал вторым для артистки. Ольга также воспитывает сына Артема, который появился в браке с бизнесменом Александром Кармановым. После развода певица сохранила хорошие отношения с бывшим мужем.

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