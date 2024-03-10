Полина Гагарина впервые за пять лет выступила с большим концертом

В Санкт-Петербурге состоялся большой концерт певицы Полины Гагариной. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артистки.

Мероприятие прошло в Ледовом дворце. Гагарина впервые за пять лет выступила с большим концертом. Перед мероприятием также состоялась пресс-конференция, на которой певица призналась в любви к Северной столице России. Артистка назвала Санкт-Петербург своим местом силы.

Концерт прошел в Международный женский день. Гагарина заявила, что лучшим подарком для нее стал полный аншлаг в зале.

В марте Полина Гагарина заявила, что летом состоится ее последний концерт. По словам певицы, после него она будет давать концерты гораздо реже. Кроме того, изменится и формат выступлений.

Последний концерт Гагариной состоится 29 июня 2024 года на столичной арене «Лужники», он станет итоговым посланием к поклонникам.

Гагарина начала свою карьеру в программе «Фабрика звезд». Артистка выиграла второй сезон шоу. Музыкантка также представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место.

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