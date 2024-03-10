Продюсер рассказал, станет ли Киркоров писать патриотические песни после скандала с вечеринкой

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что Филипп Киркоров вряд ли станет писать патриотические песни после скандала с вечеринкой Ивлеевой.

«Я не думаю, что он кардинально поменяет свой репертуар. Все-таки Филипп Киркоров — романтик. Больше поет лирику, чем такие патриотические, маршевые песни», — заявил Рудченко.

16 февраля сообщалось, что Филипп Киркоров появился в тизере первого выпуска пятого сезона шоу «Маска» в другом образе. Он отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения. Тогда певец впервые появился с новым имиджем. Он решил его изменить, чтобы вернуть лояльность публики.

После этого Киркоров с новым имиджем пришел на премьеру шоу ТНТ «Сокровища императора» в кинотеатре «Октябрь». Для выхода на публику он предпочел пестрый костюм с принтом Лего. Образ он дополнил строгими очками, сумкой в виде пленочного фотоаппарата и кожаными перчатками.

20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» прошла скандальная «почти голая» вечеринка Ивлеевой, которую позднее раскритиковали активисты. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан.

Ранее Александр Ревва появился на телевидении после бойкота.