Стас Михайлов захотел завести пятого ребенка

Певец Стас Михайлов признался в беседе с Prozvezd, что хотел бы завести пятого ребенка.

Михайлов уточнил, что пополнение в семье зависит не только от него, но и его жены Инны. Артист добавил, что супруга знает о его желании снова стать отцом.

«Но при этом я понимаю потенциал женщины. Дети — это большая ответственность», — отметил исполнитель.

У Михайлова четверо родных детей. Сын Никита и дочь Дарья родились в первом браке певцам. Младшие дочери Михайлова Иванна и Мария появились на свет в союзе с Инной. У супруги артиста также двое детей от прошлого брака — сын Андрей и дочь Ева.

Михайлов рассказал, что выстроил с младшими дочерьми доверительные отношения. Он уточнил, что не будет заставлять детей идти по его стопам. Певец хочет поддерживать их в любых начинаниях.

«Иванка у нас очень хорошо рисует. Надеюсь, станет дизайнером. Она еще занимается спортом, фитнесом. Маша хорошо танцует», — рассказал артист.

Михайлов добавил, что считает секретом счастья — жизнь в ладах с самим собой.

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