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Александр Ревва появился на телевидении после бойкота

Шоумен Александр Ревва выступил на трибьют-концерте Шатунова и попал в эфир

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Шоумен и юморист Александр Ревва выступил на концерте памяти Юрия Шатунова и попал в телеэфир. Об этом пишет mk.ru.

По данным СМИ, 9 февраля юморист в образе Артура Пирожкова спел трек «Глупые снежинки». Россияне же остались недовольны участием артиста в шоу, некоторые посоветовали «гнать в шею» Ревву. Активист Виталий Бородин предположил, что зрители не хотят видеть Ревву по телевизору из-за его позиции насчет СВО.

«Все мы знаем, что у него была позиция по поводу СВО изначально другая. Но потом он понял, что из-за этого стал терять в деньгах, и переобулся», — заверил Бородин.

В конце января 2023 года сообщалось, что Ревва вместе с семьей уехал из России. По слухам, причиной эмиграции комика мог стать бойкот на телевидении.

10 января стало известно, что Александра Ревву вырезали из «Песни года». В новогоднем шоу юморист должен был исполнить одну из своих песен, однако выступление Реввы не вышло в эфир. Причина произошедшего неизвестна.

Ранее Бородин похвастался, что концерт Орбакайте отменили по его просьбе.

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