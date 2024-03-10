Александр Ревва появился на телевидении после бойкота

Шоумен и юморист Александр Ревва выступил на концерте памяти Юрия Шатунова и попал в телеэфир. Об этом пишет mk.ru.

По данным СМИ, 9 февраля юморист в образе Артура Пирожкова спел трек «Глупые снежинки». Россияне же остались недовольны участием артиста в шоу, некоторые посоветовали «гнать в шею» Ревву. Активист Виталий Бородин предположил, что зрители не хотят видеть Ревву по телевизору из-за его позиции насчет СВО.

«Все мы знаем, что у него была позиция по поводу СВО изначально другая. Но потом он понял, что из-за этого стал терять в деньгах, и переобулся», — заверил Бородин.

В конце января 2023 года сообщалось, что Ревва вместе с семьей уехал из России. По слухам, причиной эмиграции комика мог стать бойкот на телевидении.

10 января стало известно, что Александра Ревву вырезали из «Песни года». В новогоднем шоу юморист должен был исполнить одну из своих песен, однако выступление Реввы не вышло в эфир. Причина произошедшего неизвестна.

Ранее Бородин похвастался, что концерт Орбакайте отменили по его просьбе.