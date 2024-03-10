Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Люди против»: Бородин взял на себя ответственность за отмену концерта Орбакайте в Кремле

Активист Бородин похвастался, что концерт Орбакайте отменили по его просьбе

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале похвастался тем, что концерт Кристины Орбакайте в Кремле отменили после его доноса.

«Уважаемые подписчики, благодаря вашей позиции я официально обратился с просьбой внести Пугачеву в список иностранных агентов. В связи с этим организаторы концерта в Кремле убрали дочку Пугачевой из программы. Она должна была выступать. Я говорил и говорю, что нельзя этой семье давать выступать в России, так как люди против Орбакайте», — заявил Бородин.

Он сравнил Орбакайте с «цыганкой», которая гастролирует по России и «набивает карманы» деньгами местных жителей. Он напомнил, что артистка еще ни разу не появлялась в зоне СВО. По мнению активиста, Орбакайте следует отправиться в США и выступать там за $200, так как больше ей никто не заплатит.

Орбакайте должна была исполнить свой хит «Просто любить тебя» на праздничном концерте в Кремлевском дворце, который прошел 8 марта. Певица должна была выйти на сцену после Ирины Александровой и Игоря Крутого. Источник издания заявил, что имя артистки числилось в программе «до последнего».

Ранее на Андрея Малахова подали в суд из-за песни «Два кусочека колбаски».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами