«Люди против»: Бородин взял на себя ответственность за отмену концерта Орбакайте в Кремле

Активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале похвастался тем, что концерт Кристины Орбакайте в Кремле отменили после его доноса.

«Уважаемые подписчики, благодаря вашей позиции я официально обратился с просьбой внести Пугачеву в список иностранных агентов. В связи с этим организаторы концерта в Кремле убрали дочку Пугачевой из программы. Она должна была выступать. Я говорил и говорю, что нельзя этой семье давать выступать в России, так как люди против Орбакайте», — заявил Бородин.

Он сравнил Орбакайте с «цыганкой», которая гастролирует по России и «набивает карманы» деньгами местных жителей. Он напомнил, что артистка еще ни разу не появлялась в зоне СВО. По мнению активиста, Орбакайте следует отправиться в США и выступать там за $200, так как больше ей никто не заплатит.

Орбакайте должна была исполнить свой хит «Просто любить тебя» на праздничном концерте в Кремлевском дворце, который прошел 8 марта. Певица должна была выйти на сцену после Ирины Александровой и Игоря Крутого. Источник издания заявил, что имя артистки числилось в программе «до последнего».

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