Новые «фабриканты» пожаловались на нехватку мест в звездном доме

Участник «Новой фабрики звезд» Александр Филин в рамках румтура по звездному дому пожаловался, что «фабрикантам» негде спать. Об этом пишет Telegram-канал «РАМУЗЫКА».

«Меня зовут Александр Филин и это (спальня — «Газета.Ru») — мое любимое место в доме. Но так получилось, что это не только мое любимое место, но еще и этих двух ребят. А все потому, что нам негде спать. Надеюсь продюсеры решат эту проблему», — пожаловался участник «Новой фабрики звезд».

Другие артисты также показали звездный дом и рассказали о своих любимых местах. Многим конкурсантам понравилась гостиная и кухня, некоторые отметили большой репетиционный зал. Отдельные участники выразили свое восхищение мягким полом в особняке и люстрами в виде звезд.

Первый отчетный концерт «Новой Фабрики звезд» вышел на ТНТ 3 марта. После этого участники шоу отправились в дом, где им предстоит жить, творить и учиться в ближайшие месяцы. В первую пятерку участников проекта попали сын Тины Канделаки Лео, участница «Искра» Яндекс Музыки Дарья Кочнева, сын шансонье Михаила Круга Александр, джазовая певица Мария Гордеева и алтайский самородок Никита Уфимцев.

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