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Критик объяснил, почему многие звезды в России поют под фонограмму

Критик Бабичев назвал фонограмму уловкой музыкантов для сохранения сил

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Shutterstock

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru заявил, что многие российские артисты поют под фонограмму ради сохранения сил.

«Когда ты даешь сольники каждый день на гастролях — ни один организм не выдержит. Поэтому есть уловки — либо полная фонограмма каждую пятую песню примерно, чтобы восстановиться перед следующими номерами, перевести дух. Даже артисты, которые не любят фонограмму, прибегают к этому, чтобы совсем себя не загнать», — рассказал Бабичев.

При этом некоторые исполнители прибегают к другой уловке — например, выступают с заранее записанным бэк-вокалом. Критик считает, что таким образом звезды пытаются не «схалтурить», а отработать весь концерт на все 100%.

Недавно Евгений Бабичев предположил, что Никита Пресняков не сможет построить карьеру в США из-за высокой конкуренции. Он напомнил, что из-за отсутствия постоянного заработка артисту приходится устраивать специальные концерты, например, к 8 марта. Критик не смог однозначно ответить на вопрос, продолжатся ли попытки Преснякова, и будут ли его концерты пользоваться популярностью.

Ранее Водяной перехитрил жюри шоу «Маска», но все равно покинул проект.

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