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Сергея Безрукова освистали в Петербурге за критику выступления фигуриста Алиева

Актера Сергея Безрукова освистали из-за критики выступления фигуриста Дмитрия Алиева

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«Аватар Фильм»

Публика освистала актера Сергея Безрукова за критику выступления фигуриста Дмитрия Алиева на турнире «Русский вызов» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА «Новости».

Алиев выступал во втором отделении и исполнил свой номер под песню барда Владимира Высоцкого «Моя цыганская». Зрителям понравилось выступление фигуриста, однако свое слово взял Безруков, который состоит в коллегии жюри мероприятия. Актер назвал спортсмена «большим мастером», но выступление раскритиковал. По мнению звезды «Бригады», Алиев выступал в образе «алкоголика», а сам номер должен был быть более драматичным. В ответ на это трибуны стали громко свистеть в знак неодобрения, заглушая слова артиста.

Недавно Безруков признался, что чуть не стал жертвой мошенников. Он рассказал, что получил голосовое сообщение от Константина Хабенского, в котором коллега предложил стать ему инвестором для строительства медицинского комплекса для детей-инвалидов. Артист признался, что поначалу согласился, но позже решил позвонить Хабенскому, чтобы уточнить детали.

Ранее в Кремлевском дворце отменили выступление Орбакайте в последний момент.

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