Актер Васильев опроверг сообщения о госпитализации

Заслуженный артист России, актер Театра на Таганке Анатолий Васильев опроверг сообщения о своей госпитализации после травмы колена. Его слова приводит РИА Новости.

«Это какое-то недоразумение. Травма колена? Нет, ничего подобного», — сказал он.

9 марта газета «Московский Комсомолец» написала о том, что актера госпитализировали в пятницу вечером, 8 марта. По данным издания, 77-летний Васильев упал и получил травму колена. Отмечалось, что его доставили в больницу из квартиры в Большом Власьевском переулке для проверки.

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле. В 1969 году окончил Школу-студию МХАТ. С 1969 по 1973 год он был актером Московского театра сатиры. В 1973 году он перешел в Центральный театр Советской армии. С 1995 года актер работает в московском Театре имени Моссовета. Васильев был мужем знаменитых актрис Марии Нееловой и Ии Саввиной.

Ранее Васильев рассказал, что ушел из «Сватов» из-за поверхностных сценариев.