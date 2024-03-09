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Суеверные туристы продырявили грудь статуи Джульетты в Вероне

Ansa: ищущие удачи в любви туристы продырявили грудь статуи Джульетты в Вероне

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IMAGO/Peter Widmann/Global Look Press

Ищущие удачи в любви туристы натерли правую грудь статуи Джульетты в Вероне так сильно, что в ней появилась дыра. Об этом пишет итальянское издание Ansa.

Считается, что такие действия приносят удачу в любви. Оригинал статуи, которая была отлита Нерео Костантини в 1972 году, в 2014 году установили в музее, чтобы защитить его от рук суеверных туристов — пострадавшее изваяние было копией.

До этого судья в Лос-Анджелесе решил отклонить иск звезд фильма 1968 года «Ромео и Джульетта» Оливии Хасси и Леонарда Уайтинга, которые обвиняли режиссера Франко Дзеффирелли и кинокомпанию Paramount Pictures в том, что их заставляли сниматься обнаженными и таким образом подвергали сексуальному насилию. Адвокат актеров планирует повторно подать иск в федеральный суд.

Ранее проект Бекмамбетова «Ромео и Джульетта» получил приз американского фестиваля.

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