Проект Бекмамбетова «Ромео и Джульетта» получил приз американского фестиваля

Спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым фильм «Ромео и Джульетта» (R#J) получил спецприз американского фестиваля SXSW, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании Базелевс.

События трагедии Уильяма Шекспира, по сюжету, перенесены в настоящее время, а герои общаются в виртуальном мире. «Основная драма тоже разворачивается в скринлайфе, где буллинг и хейтерство в соцсетях могут оказаться болезненнее, чем конфликт с близкими, а лайки в Instagram важнее, чем реальные признания. Награда SXSW – это подтверждение важности такого художественного высказывания через экраны и технологии», — поделился Бекмамбетов.

Фильм, режиссером которого стал Кэри Уильямс, был удостоен специального приза за достижения в области монтажного искусства.

Главные роли в картине сыграли афроамериканский актер Камарон Энгельс и латиноамериканка Франческа Ноэль.

Мировая премьера фильма R#J прошла на фестивале «Сандэнс» в январе 2021 года.