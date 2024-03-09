Пересильд о самом безумном слухе о «Слове пацана»: «Айгуль в золотых трусах»

Актриса Анна Пересильд призналась на пресс-конференции, что часто слышала много нелепых слухов о ней и ее героине Айгуль из сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает smolnarod.ru.

По мнению Пересильд, самым безумным и смешным домыслом стало утверждение, будто у ее героини была фотосессия в нижнем белье. Артистка рассказала, что ходил слух, якобы Айгуль фотографировалась в золотых трусах за полмиллиона рублей.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

По сюжету «Слова пацана» Айгуль была возлюбленной члена группировки «Универсам» Марата. Пересильд-младшая рассказывала, что целовалась на съемках впервые в жизни. По словам Анны, ей очень повезло с партнером Рузилем Минекаевым, который отнесся к ней как к сестре и поддерживал, понимая неловкость ситуации.

Ранее звезда «Слова пацана» выставил ценник на фотографии с поклонниками.