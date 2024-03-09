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Мари Краймбрери объявила о воссоединении с Давой со сцены

Певица Мари Краймбрери подтвердила воссоединение с Давой

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Россия-1

Певица Мари Краймбрери подтвердила воссоединение с блогером Давидом Манукяном (Давой). Об этом сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

Краймбрери сообщила, что «сошлась с бывшим», на сцене своего концерта в Минске. Воссоединение произошло осенью 2023 года. Певица призналась, что чувствует себя романтичной.

Краймбрери отметила, что ее возлюбленный находится на концерте вместе с матерью и бабушкой. На мероприятии присутствовал Дава со своей семьей. Певица рассказала, что тоже называет Манукян-старшую «мамой».

«Интересно, что же вы будете делать, когда я выйду на сцену и скажу: я беременна!» — спросила со сцены артистка.

Весной 2022 года появились слухи о романе Мари Краймбрери с блогером Давой, который в конце апреля подтвердил, что у него появилась новая девушка. Однако блогер отказывался называть имя возлюбленной. Затем издание Super засняло Манукяна на свидании с певицей. При этом Краймбрери несколько раз опровергала информацию о возможных отношениях. Super заявлял, что в июне того же года пара рассталась.

В январе 2024 года Манукян и Краймбрери отдыхали на Маврикии, откуда публиковали похожий контент. На одном из снимков Давы журналисты заметили девушку с тем же маникюром, что у артистки. Сам блогер назвал это совпадением.

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