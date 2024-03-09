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Актер из «Возвращения Мухтара» потерял 250 тыс. рублей из-за мошенников

Актер Александр Воеводин отдал 250 тыс. рублей мошенникам

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Александр Воеводин стал жертвой мошенников. Об этом сообщает iz.ru.

Злоумышленник позвонили Воеводину и представился сотрудником оператора сотовой связи. Мужчина заявил, что артисту нужно срочно поменять SIM-карту. Он также спросил про банковские счета актера и установил на его телефон приложение оператора связи.

Затем Воеводину позвонила якобы сотрудница правоохранительных органов. Тогда она заявила, что актер стал жертвой мошенников, и ему нужно обезопасить счета.

Позже артист связался с оператором банка, где у него находятся счета. Как оказалось, у Воеводина списали 250 тысяч рублей. Также были проведены еще ряд несанкционированных транзакций, точная сумма которых неизвестна из-за блокировки доступа.

После этого Воеводин обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по делу.

В фильмографии Александра Воеводина более 130 работ. Он снялся в таких картинах, как «Офицеры», «Найти и обезвредить», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Горячий снег», «Дети Ванюшина», «Папины дочки». Актер наиболее известен по роли полковника Хрулева в сериале «Возвращение Мухтара».

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