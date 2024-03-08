Полина Гагарина рассказала, что летом состоится ее последний концерт

Российская исполнительница популярной музыки Полина Гагарина заявила, что летом состоится ее последний концерт. Слова артистки передает kp.ru.

По словам певицы, после заключительного концерта она будет давать концерты гораздо реже. Кроме того, изменится и формат выступлений, добавила Гагарина.

«Потому что мне кажется, что уже пора», — сказала она.

Последний концерт певицы состоится 29 июня 2024 года на столичной арене «Лужники», он станет итоговым посланием к поклонникам.

На прошлой неделе рэп-исполнительница Дарья Зотеева (Инстасамка) заявила, что Полина Гагарина угрожала ей. Гагарина не стала отрицать, что такое было. Она заявила, что высказывала негатив в адрес рэперши из-за ее композиции.

Ранее дочь Гагариной опрокинула тележку с тортом на празднике в честь отца.