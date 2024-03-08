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Shaman выступил в женской колонии

Shaman выступил 8 марта в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5

Певец Shaman (Ярослав Дронов) выступил в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5. Об этом сам исполнитель рассказал в Telegram-канале.

«Сегодня я решил сделать сюрприз женщинам, волею судьбы не избалованным мужским вниманием, и устроил в Можайской женской исправительной колонии №5 специальное праздничное выступление», — написал Shaman.

Он отметил, что впервые со сцены прозвучала его новая песня «Мама».

Певец также поблагодарил всех присутствующих на выступлении «за горячий прием и несмолкающие аплодисменты».

В феврале экс-солистка SEREBRO Ольга Серябкина заявила, что готова выступить с певцом Shaman. Она также отреагировала на слова продюсера Владимира Киселева, который заявил о нежелании российских артистов петь вместе с Дроновым. Серябкина призналась, что впервые слышит о подобном бойкоте, и добавила, что «не реагирует на какие-то клише».

Ранее стал известен райдер певца Shaman.

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