Психолог о вредной привычке Хилькевич: «Спасением стала молитва»

Бросить курить за два дня, как актриса Анна Хилькевич, вполне возможно, рассказала психолог Мария Макаренко. О вредной привычке артистки она поговорила с изданием «Страсти».

Курение эксперт связала с тревожностью и неврозом, заставляющими делать глубокие вдохи и расслабляться. Она напомнила, что во время желания вернуться к вредной привычке Хилькевич молилась.

«Чтобы бросить вредную привычку, нужно, в первую очередь, понять: «Каким еще образом я могу расслабиться?» Для Анны спасением стала молитва», — сказала психолог.

Этап преодоления физической зависимости от никотина Макаренко связала с «железной» волей Хилькевич.

«Ведь курение — это социальная история. Поэтому большинство людей начинают дымить в подростковом возрасте, когда хочется стать «своим в тусовке», — отметила она, добавив, что с возрастом эта потребность снижается.

Хилькевич признавалась, что избавилась от 20-летней сигаретной зависимости за два дня. По словам звезды «Универа», на нее сильно повлиял разговор с супругом.

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