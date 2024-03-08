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Ксения Бородина поздравила себя с днем рождения и рассказала, чему научилась к 40 годам

Блогер Ксения Бородина призналась, что с возрастом научилась работать над собой

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и блогер Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравила себя с днем рождения.

«Я наконец-то поняла, что такое любить себя, выбирать себя и быть бережной с собой, и это невероятное чувство, которое, к сожалению, пришло ко мне только с опытом. Я научилась быть благодарной своим родителям, стараюсь много работать над собой», — отметила Бородина.

По словам артистки, к 41 году она научилась радоваться мелочам и обращать больше внимания на красоту вокруг себя. По словам Бородиной, она не переживает из-за возраста, так как с каждым годом ей становится все интереснее жить. При этом блогер заверила, что не хотела бы возвращаться в прошлое. Бородина довольна своей жизнью и своими решениями.

«У меня есть все, о чем я могла только мечтать, и даже больше. Но это не значит, что я перестала мечтать и собираюсь остановиться, конечно нет, с каждым годом всё больше, все интереснее и вкуснее», — резюмировала Бородина.

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