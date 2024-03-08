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Звезда «Слова пацана» выставил ценник на фотографии с поклонниками

Актер Рузиль Минекаев попросил около 10 тысяч рублей за встречу и снимок

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Актер Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в «Слове пацана», запросил около 10 тысяч рублей за снимок и встречу с фанатами в Казахстане. Об этом пишет kp.ru.

По данным СМИ, Минекаев организовал фан-встречу в азиатской стране и начал продавать билеты на мероприятие. В частности, за возможность увидеть актера и пообщаться с ним Минекаев попросил 5 тысяч 200 рублей. А вот за снимок организаторы потребовали 9 тысяч 800 рублей. По словам организаторов, фан-встреча в Алма-Ате продлится около трех часов.

Недавно звезда «Слова пацана» повысил в 2,5 раза гонорар, после успеха сериала. Актер Вячеслав Копейкин рассказал, что получает около 100 тысяч рублей за съемочный день. Копейкин отметил, что не считает свои гонорары незаслуженными. Он заявил, что адекватно себя оценивает.

В феврале Рузиль Минекаев признался, что занимал у матери деньги для переезда в Москву. По словам артиста, мать одолжила ему 110 тысяч рублей, чтобы обустроиться в столице России. Актер признался, что Москва встретила его недружелюбно.

Ранее «Бременские музыканты» преодолели отметку в 3 миллиарда рублей по сборам в России.

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