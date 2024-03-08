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Лену Ленину оштрафовали во Франции за милостыню бездомной

Писательницу Лену Ленину оштрафовали на €100 за милостыню

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РИА Новости

Писательницу и светскую леди Лену Ленину оштрафовали во Франции за то, что она дала милостыню бездомной. Об инциденте рассказывает kp.ru.

По словам Лениной, накануне 8 Марта она решила помочь побирающейся женщине и дала ей €10. Во Франции давать милостыню запрещено в рамках борьбы с попрошайничеством и связанной с ним мафией.

«Обидно, что добрые дела наказуемы. Но сегодня невозможно отличить истинно нуждающихся от мошенников, поэтому поддерживаю инициативу городских властей», — сказала она, отметив, что бездомных на европейских улицах в последнее время стало меньше.

Накануне Лена Ленина призналась, что оболгала горничную отеля в Сан-Тропе, обвинив ее в краже кольца с бриллиантом — его нашли внутри пылесоса.

«Крайне неловко перед милой девушкой. По всем невербальным признакам было понятно, что она не брала кольцо», — призналась женщина.

Ранее Анна Семенович рассказала о подарке на 8 Марта, как у Джей Ло.

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