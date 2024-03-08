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Рэпер T-killah ответил на слухи о лишении Mia Boyka прав на песни

Рэпер T-killah заявил, что не забирал у Mia Boyka права на песни и имя

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Личный архив Mia Boyka

Рэпер и продюсер T-killah (настоящее имя Александр Тарасов) ответил на слухи о том, что он якобы забрал у Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) права на песни и нейминг. Об этом сообщает Super.

По словам Тарасова, о лишении прав на старые треки и имя речи не идет.

Новость о запрете он назвал «попыткой похайпиться», заподозрив, что певица хочет «сделать из себя жертву, а из меня плохого продюсера, который не умеет расставаться».

«Все права на старые треки Мии (до 2024 года) принадлежат мне и лейблу. Так как были куплены мной или созданы моей командой на моей студии. Запрещаю ли я исполнять старые треки? Нет, не запрещаю. Запрещаю ли я использовать имя Mia Boyka? Нет, не запрещаю», — сказал он.

Накануне Mia Boyka сообщила, что взяла аскезу от мучного и сахара на три недели.

Бойко обратилась к поклонникам, признавшись, что ей нужна их помощь. Артистка рассказала, что хочет отчитываться каждый день перед фанатами в соцсетях, что не ела мучное или сахар. В случае, если это не произошло, она попросила писать ей в личные сообщения.

Певица призналась, что испытывает комплексы по поводу внешности. К примеру, ей периодически кажется, что она толстая. Из-за этого певица старается похудеть еще больше.

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