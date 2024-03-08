Киркоров рассказал, как Михалков прервал его секс с Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров появился в неизданном выпуске шоу «Что было дальше?». Эпизод опубликован на странице «ЧБД» в социальной сети «ВКонтакте».

Эпизод с певцом не вошел в новогодний выпуск шоу после участия Киркорова в «голой» вечеринке. В нем Киркоров рассказывал о прошлых отношениях — в частности, намекнул на романтические отношения с бывшей супругой, Аллой Пугачевой. Он не назвал ее имени и фамилии, но заявил, что имя женщины начинается и заканчивается на «А», она была его женой и «главной артисткой и певицей страны».

По словам Киркорова, однажды в 90-х он сделал для звезды приятный сюрприз — обклеил потолок фосфорными звездами, которые светились в темноте. Секс влюбленных неожиданно прервал режиссер Никита Михалков.

«И в это время, в самый разгар эйфории начинает вибрировать! Вибрирует и вибрирует. Я понимаю, что Новый год, все звонят, поздравляют, но беру телефон и понимаю, что звонит человек, который вообще никогда никому не звонит!», — вспомнил Киркоров, добавив, что пришлось перезвонить.

Выяснилось, что Михалков хотел подарить музыканту шкуру медведя из фильма «Сибириада».

«Никита Сергеевич в новогоднюю ночь подарил эту шкуру медведя. Об этом история. Она совершенно правдивая», — сказал Киркоров, продемонстрировав шкуру.

Накануне Киркоров вышел на сцену в золотом костюме в анонсе передачи «Звезды».

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