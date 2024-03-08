Катерина Шпица объяснила, почему стала реже появляться в кино

Актриса Катерина Шпица в интервью kp.ru заявила, что ее стали реже приглашать на съемки по достижению 35 лет.

«В нашей индустрии у актрис 35+ есть некоторые сложности. Казалось бы, ты еще вполне себе хороша, а взгляд приобрел увлекательную осмысленность. Но именно в этот прекрасный момент, когда на тебе, как говорится в «Служебном романе», пахать можно, вдруг выключается тумблер, становится меньше предложений», — пожаловалась Шпица.

Артистка выразила мнение, что ей не предлагают сниматься из-за отсутствия подходящего для актрис такого возраста материала. По словам Шпицы, недавно она терзалась сомнениями, так как не могла понять, это с ней что-то не так или с индустрией. Артистка призналась, что привыкла искать причину несчастий в себе, но в этом случае Шпице пришлось убедить себя в том, что в ситуации нет ее вины.

«Может быть, только когда внешне стану однозначно зрелой женщиной, тогда будет какой-то новый виток в карьере. Но и к материалу, трендам в кино, сценарному мастерству, идейности творцов есть вопросы», — резюмировала артистка.

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