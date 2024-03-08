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«Бременские музыканты» преодолели отметку в 3 миллиарда рублей по сборам в России

Фильм «Бременские музыканты» собрал в прокате более 3 миллиардов рублей

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Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Российский фильм-сказка «Бременские музыканты» преодолел отметку в три миллиарда рублей кассовых сборов. Об этом свидетельствуют данные информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

На данный момент, фильм собрал в прокате 3,002 миллиарда рублей, при этом в первый уикенд после релиза «Бременские музыканты» уже имели кассу в размере 1,957 миллиарда рублей. Самым кассовым российским фильмом по-прежнему остается «Чебурашка» (6,78 миллиарда рублей), а на втором и третьем месте находятся «Холоп» и «Холоп-2» Клима Шипенко, собравшие более трёх миллиардов рублей.

6 февраля стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина заработал более одного миллиарда рублей в отечественном прокате. Экранизация одноименного романа Михаила Булгакова поставила рекорд российского проката — стала первым российским фильмом с возрастным рейтингом «18+», которому удалось собрать миллиард.

Ранее Сарик Андреасян признался, что заказал исследование о Евгении Онегине.

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