Настя Ивлеева упомянула военнослужащих в поздравлении с 8 Марта

Блогер Настя Ивлеева в своем Telegram-канале поздравила девушек с 8 Марта и отдельно упомянула военнослужащих женского пола.

«Быть женщиной — это нести ответственность. За то, какой пример ты подаешь, как воспитываешь детей, как реализовываешься и каким идеалам служишь. Мы, женщины, — это настоящая сила, которая кроется в милосердии, человеколюбии и возможности развиваться сразу в нескольких сферах жизни», — заявила Ивлеева.

По словам блогера, с самого детства 8 Марта ассоциируется у нее с уважением и солидарностью. Ивлеева попросила девушек не бояться меняться и изменять мир вокруг себя. Она считает, что сила женского сердца не соизмерима ни с чем. Ивлеева отдельно упомянула женщин-военнослужащих, медсестер и военных врачей, она пожелала им счастья и бесконечной любви.

Недавно блогер высказалась о послании президента России. Ивлеева призналась, что впервые посмотрела послание Владимира Путина и отметила, что в последние месяцы «старается погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание». Блогерша также оценила проекты, которые предложил лидер страны.

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