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«Придется повозиться»: Собчак сравнила телеканал с паразитом из-за фильмов о ней

Журналистка Ксения Собчак сравнила телеканал НТВ с пьющим кровь клещом

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале сравнила телеканал НТВ с клещом, который пьет из нее кровь.

«Если вы обнаружили на своем теле клеща, от него нужно избавиться как можно быстрее. Он может быть безвредным, но тем не менее он будет пить вашу кровь, вы должны это понимать. <...> Если этот клещ — телекомпания НТВ, придется повозиться», — пошутила Собчак.

Она обратила внимание на то, что НТВ за короткий срок выпустил два документальных фильма, посвященных ей. По словам журналистки, канал вновь попытался задеть ее в выпуске «Новых русских сенсаций». В связи с этим она назвала НТВ «маткой» честной российской журналистики и пожаловалась, что ее коллеги могут лишь обрывать ее слова, чтобы потом придать им иной смысл при помощи монтажа.

12 февраля Собчак заявила о намерении подать в суд иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода на телеканале НТВ двухсерийного фильма о ней. Она также планирует предъявить обвинения за воровство ее материалов из YouTube и социальных сетей.

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