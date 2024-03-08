Мэттью Макконахи рассказал, почему переехал на техасское ранчо

Актер Мэттью Макконахи рассказал, почему решил с женой Камилой переехать на техасское ранчо. Новое интервью с актером цитирует The Sun.

54-летний артист переехал в Техас из Лос-Анджелеса в 2014 году.

«В Малибу у нас была счастливая жизнь. Красивый дом, который мы построили вместе с заботой и любовью, растили там детей, я выращивала все свое в саду, у нас были медоносные пчелы», — рассказала Камила.

При этом Камила знала, что звезда «Настоящего детектива» скучает по своей родине — Техасу.

По словам актера, из-за семейных проблем, суть которых он не стал уточнять, они ненадолго приехали в Техас, чтобы помочь матери и двоим братьям. Тогда Камила заметила, что на родной земле Макконахи чувствует себя значительно лучше, чем в их доме. Так было принято решение о переезде.

В 2023 году оказалось, что друзья и коллеги по сериалу «Настоящий детектив» Вуди Харрельсон и Макконахи могут оказаться братьями. Возможно, у них общий отец.

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