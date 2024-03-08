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Экс-солист «Аукцыона» объяснил, почему Нагиев больше не ведет «Голос»

Певец Рогожин заявил, что Дмитрий Нагиев не ведет «Голос» из-за занятости в кино

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Пресс-служба Первого канала

Бывший солист группы «АукцЫон» Сергей Рогожин в эфире RuTube-шоу «Так сказать» заявил, что Дмитрий Нагиев перестал вести шоу «Голос» из-за высокой занятости в кино.

«Дима спросил: «Нас увольняют или это отпуск?», но ему не дали четкого ответа, на какое время «отпуск». Дальше Дима подписывает четыре проекта в художественных фильмах. Это очень большая занятость. И когда «Голос» вернулся, Диме сказали «можно», а у него нет физической возможности, потому что ему надо работать на съемках», — пояснил Рогожин.

Недавно Рогожин назвал шлаком творчество группы «Би-2». Он считает, что музыканты не умеют ни петь, ни играть. Похожего мнения Рогожин придерживается о музыке Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом).

Кроме того, Рогожин рассказал, почему его не взяли на СВО. По его словам, он пришел в военкомат и рассказал там, что может стрелять, собирать и разбирать автомат. Однако, по его словам, эти навыки не были востребованы.

Ранее Ляйсан Утяшева анонсировала запуск нового шоу про выживание со звездами.

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