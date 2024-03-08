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Знаменитостей привлекут к суду по трагедии на съемках с Алеком Болдуином

Актер Микки Рурк может поддержать Алека Болдуина в суде по делу о стрельбе

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Raging Pictures

Знаменитостей привлекут к суду по трагедии на съемках фильма «Раст» (Rust, «Ржавчина») с Алеком Болдуином. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника издания, команда артиста составляет список известных людей, которые смогут свидетельствовать в пользу Болдуина во время суда в июле. Это будут те персоны, которые уже публично поддерживали Болдуина.

В список, соответственно, может попасть актер Микки Рурк. В беседе с журналистами он заявил, что готов предстать перед судом, если к нему обратятся с такой просьбой.

«Что бы ни было нужно Алеку, я на 100% в деле. За то, какое оружие передают актеру, на 100% отвечает оружейник. Особенно, если речь об актере, у которого нет опыта обращения с оружием», — поделился он.

Во время съемок вестерна в 2021 году, где участвовал Алек Болдуин, который также являлся одним из продюсеров, произошел инцидент со стрельбой из оружия, заряженного боевыми, а не пустыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Соуса был выписан из больницы через несколько часов, но оператору не удалось спасти жизнь.

Накануне жюри присяжных признало Ханну Гутьеррес-Рид виновной в случившемся.

Ранее экс-солист «АукцЫона» объяснил, почему Нагиев больше не ведет «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

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