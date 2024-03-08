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В Москве прошла светская премьера фильма «Фрау» с Лизой Янковской в главной роли

Актриса Лиза Янковская пришла на светскую премьеру фильма «Фрау» Мульменко

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Форест-Фильм

В старейшем кинотеатре Москвы «Художественный» прошла светская премьера фильма Любови Мульменко «Фрау» с Лизой Янковской в главной роли. Об этом пишет РБК.

Режиссер представила свою работу вместе с исполнителями главных ролей — Ингой Оболдиной и Лизой Янковской. Съемки комедийной драмы начались в Перми в 2022 году, светскую премьеру посетили различные российские звезды.

Главными героями фильма стали Ваня (Вадим Королев), работающий продавцом в магазине, и Кристина (Лиза Янковская) — балерина в Пермском театре оперы и балета. Ваню в шутку называют «ретро-человеком» за его любовь ко всему старинному: он живет в «бабушкиной» квартире, смотрит советские мультики и воображает себя героем средневековых легенд. Кристина — человек современный.

Но таких непохожих героев объединяет страх одиночества и навязчивая идея создать семью. В качестве эксперимента Кристина планирует перевоспитать Ваню и позволяет ему стать ее возлюбленным.

Ранее стало известно, что киносказка «Варвара-краса, длинная коса» получит ремейк.

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