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Ляйсан Утяшева анонсировала запуск нового шоу про выживание со звездами

Телеведущая Ляйсан Утяшева заявила о старте съемок шоу «Выжить в...»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Ляйсан Утяшева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) анонсировала старт съемок нового реалити-шоу про выживание в трудных условиях.

«Всем привет, дорогие друзья! У меня уже весна, мы ворвались в съемки «Выжить в...». Где – пока секрет, но что-то я вам показывать буду», — улыбнулась Утяшева.

В шоу «Выжить в Самарканде» артисты, медийные личности и лидеры мнений соревновались в испытаниях на вылет с обычными людьми из российских городов за приз в 10 миллионов рублей. Победители ряда состязаний проводили ночь в шикарном отеле, в то время как проигравшие отправлялись в горный лагерь, где испытывали трудности из-за нехватки еды, воды и жилищных условий.

В финале шоу певец Митя Фомин уступил участнику народной команды Александру Лосю. По словам Фомина, на проекте его будто «постирали и отжали». Он отметил, что в таком «первозданном виде» участникам приходится заново учиться и обновлять рефлексы.

Ранее певец Андрей Григорьев-Апполонов признался, что мечтает сыграть Коровьева.

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