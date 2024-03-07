Нонне Гришаевой понадобилась скорая помощь

Актрисе Нонне Гришаевой вызвали скорую помощь из-за внезапных судорог и боли в животе. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, 52-летней артистке стало плохо днем 7 марта, ей вызвали скорую помощь из-за боли в животе, судорог и пониженного давления. Прибывшие на место врачи оказали ей своевременную помощь на месте. От госпитализации Гришаева отказалась.

25 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что продюсер Бари Алибасов был экстренно госпитализирован с инсультом в Москве. 6 февраля жена продюсера Елена Калинина рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что музыкант не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи. Она заявила, что 76-летний артист находился в реанимации.

По словам Алибасова-младшего, врачи диагностировали отцу неподтвержденный инсульт. Он пояснил, что Елена Калинина вовремя успела вызвать скорую помощь, не дав развиться инсульту. Он также опроверг слухи о том, что у отца появились проблемы с памятью.

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