«Рыжий» из «Иванушек» рассказал, какую роль в кино мечтает сыграть

Певец и солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в беседе с «Леди.Mail.ru» признался, что мечтает сыграть Коровьева в экранизации «Мастера и Маргариты».

«Много лет, когда мне задавали этот вопрос в интервью, я отвечал, что хотел бы сыграть Коровьева в «Мастере и Маргарите». Но сейчас в кинотеатрах идет экранизация этого романа — и он снят», — посетовал Григорьев-Апполонов.

Коллега певца по группе Кирилл Туриченко также рассказал о съемках фильма про «Иванушек». По словам музыканта, проект получился интересным и захватывающим, но сами артисты практически не участвовали в съемках. По словам Туриченко, они появились в кадре всего несколько раз в виде камео.

«У нас там камео — играем сами себя, буквально несколько эпизодов. Поэтому можно сказать, что мы фактически выступаем в роли статистов: да, фильм про нас, но мы буквально «мимо прошли» — и все. Но актерский состав отличный, сюжет и сценарий — великолепные», — подчеркнул артист.

Он добавил, что фильм будет посвящен не истории «Иванушек», а общечеловеческим ценностям, таким как путешествия, любовь и дружба.

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