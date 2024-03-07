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«Рыжий» из «Иванушек» рассказал, какую роль в кино мечтает сыграть

Певец Андрей Григорьев-Апполонов признался, что мечтает сыграть Коровьева

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Телеграм-канал Андрей Григорьев-Апполонов

Певец и солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в беседе с «Леди.Mail.ru» признался, что мечтает сыграть Коровьева в экранизации «Мастера и Маргариты».

«Много лет, когда мне задавали этот вопрос в интервью, я отвечал, что хотел бы сыграть Коровьева в «Мастере и Маргарите». Но сейчас в кинотеатрах идет экранизация этого романа — и он снят», — посетовал Григорьев-Апполонов.

Коллега певца по группе Кирилл Туриченко также рассказал о съемках фильма про «Иванушек». По словам музыканта, проект получился интересным и захватывающим, но сами артисты практически не участвовали в съемках. По словам Туриченко, они появились в кадре всего несколько раз в виде камео.

«У нас там камео — играем сами себя, буквально несколько эпизодов. Поэтому можно сказать, что мы фактически выступаем в роли статистов: да, фильм про нас, но мы буквально «мимо прошли» — и все. Но актерский состав отличный, сюжет и сценарий — великолепные», — подчеркнул артист.

Он добавил, что фильм будет посвящен не истории «Иванушек», а общечеловеческим ценностям, таким как путешествия, любовь и дружба.

Ранее Ирина Безрукова оценила критику Кологривого в адрес известных российских актеров.

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