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Продюсер объяснил, почему концерты Лолиты все еще отменяют

Продюсер Рудченко заявил о своенравности Лолиты после вечеринки Ивлеевой

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Petrov Sergey/Global Look Press

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что певице Лолите не удалось вовремя извиниться за участие в вечеринке Насти Ивлеевой.

«Лолита — очень своенравный исполнитель. Сложно предугадать ее действия. Ее громкие возгласы тоже могут быть эмоциональным всплеском. Вечеринку Ивлеевой ей не простили, так как она чуть ли не единственная, кто решил не извиняться сразу после мероприятия, хотя почти все это сделали», — напомнил Рудченко.

Он подчеркнул, что после мероприятия Лолита попыталась попросить фанатов принять ее такой, какая она есть. Только сейчас, по словам Рудченко, Лолита стала говорить о том, что возможно допустила ошибку. Продюсер выразил мнение, что именно по этой причине гастроли артистки все еще отменяют в российских городах.

14 февраля певица заявила, что общественники требуют отменить ее концерты, так как она якобы «недостаточно раскаялась» после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой и последовавших за этим отмен концертов. Лолита рассказала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время разных вооруженных столкновений, видела «разные степени увечья» и покупала аппаратуру для больниц.

Ранее в Екатеринбурге отменили презентацию нового альбома группы «Рыночные отношения».

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