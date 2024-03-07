Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства страны из-за ее слов в поддержку России. Об этом сообщил пресс-атташе главы государства Ридас Ясуленис, сообщает ТАСС.

По его словам, Науседа согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил артистку литовского гражданства «за поддержку государства, представляющего угрозу безопасности Литвы и ее союзников».

В ноябре прошлого года Лиепа заявляла, что не может изменить свою позицию по России, несмотря на угрозы литовских властей лишить ее гражданства. В ноябре 2022 года Илзе Лиепа в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» выразила благодарность Вооруженным силам России за то, что «нам позволяют до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями». Балерина также сказала, что доверяет российскому президенту Владимиру Путину.

О том, что балерину хотят лишить литовского паспорта, сообщалось в том же месяце. По мнению МВД Литвы, ее заявления можно расценить как «дискредитацию государства».

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что ответственные органы страны вправе рассмотреть вопрос о лишении гражданства Лиепы, поскольку ее высказывания о ситуации на Украине противоречат «не только позиции государственных институтов, но и литовского общества».

Лиепа также имеет российское гражданство. При этом литовский паспорт она получила только в 2000 году, поскольку больше 10 лет танцевала с литовским партнером по сцене. В марте 2022 года Лиепу внесли в «черный список» Латвии с запретом въезда в страну на неопределенный срок.

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