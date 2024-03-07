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Турецкий сериал стал самым популярным проектом среди российских зрительниц

Сериал «Постучись в мою дверь» стал самым популярным шоу среди женщин в России

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MF Yapim

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» стал самым просматриваемым проектом среди российских женщин. Об этом свидетельствуют данные Кинопоиска, предоставленные «Газете.Ru».

В первой пятерке проектов также оказались сериалы «Беспринципные», «Триггер» и «Монастырь», а также фильм «По щучьему велению». При этом мужчины из России стали лидерами по часам просмотра кино в целом, единственные жанры, в которых они уступают женщинам, — мелодрамы, мюзиклы и семейное кино.

Среди мужчин самым популярным шоу стал фильм «Джентельмены» Гая Ричи, на втором месте — «Гнев человеческий» от того же режиссера. С 3 по 5 место расположились сериалы «Король и Шут», «Рик и Морти» и «Кибердеревня». Мужчины смотрят вестерны, боевики и военное кино чаще женщин, представительницы слабого пола обгоняют мужчин по просмотрам в жанре мелодрамы, детектива и драмы.

Ранее «Слово пацана» и «Снеговик» стали самыми популярными книгами среди россиян.

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